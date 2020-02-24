В Нацбанке назвали условие для дешевых кредитов

При стабильно низкой инфляции в Украине в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по гривневым депозитам до 6-7%, а по кредитам – до уровня ниже 10% годовых.

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, пишет Сегодня.

“Украина сейчас переживает изменения, которые в развитых европейских странах уже позади. При стабильно низкой инфляции в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по депозитам, наверное, до шести-семи процентов, а по кредитам – до однозначного уровня”, – сказал Сологуб.

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И добавил, что снижение ставок по кредитам в Украине зависит от снижения инфляции и трансформации судебной системы. И прежде всего, важна стоимость ресурсов, поскольку без ее снижения кредиты не подешевеют.

По его словам, средняя стоимость ресурсов для банков уже однозначная, поскольку кроме депозитов физических лиц к ресурсной базе относятся текущие счета клиентов и корпоративные депозиты, по которым ставки ниже.

Сологуб прогнозирует, что стоимость ресурсов будет и в дальнейшем снижаться.