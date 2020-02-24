0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Разработан новый метод "чтения мыслей"

Разработан новый метод "чтения мыслей"

В Университете Западного Онтарио в Канаде ученые разработали действенный способ “чтения мыслей” пациентов, находящихся в вегетативном состоянии.

Об этом сообщает NewScientist.

Ученый Адриан Оуэн нашел способ общения с пациентами, у которых отсутствует возможность к самостоятельной психической деятельности. Оказалось, что некоторые люди в вегетативном состоянии могут отвечать на вопросы, направляя свои мысли в ответ на инструкции врача.

Для такого “чтения мыслей” используется функциональная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона. Оборудование легко устанавливается и работает непосредственно возле пациента.

Так, пациенты могут отвечать “да” или “нет” на поставленные вопросы или рассказать об условиях своей жизни. Например, если больного просят представить, как он играет в теннис, то у него задействуется участок его мозга, отвечающий за движение. Этот участок светится на специальном экране.

Оуэн проверял свой аппарат на пациентах в реанимации после тяжелой травмы мозга. Он спрашивал, хотят ли они прекратить лечение в случае, если их ждет паралич и невозможность говорить. Положительно ответили чуть более четверти пациентов.

Отмечается, что метод дает возможность прогнозировать состояние больного. Так, у людей в вегетативном состоянии, реагирующих на инструкции при сканировании мозга, велика вероятность выздороветь.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.