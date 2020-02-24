Разработан новый метод "чтения мыслей"

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В Университете Западного Онтарио в Канаде ученые разработали действенный способ “чтения мыслей” пациентов, находящихся в вегетативном состоянии.
Об этом сообщает NewScientist.
Ученый Адриан Оуэн нашел способ общения с пациентами, у которых отсутствует возможность к самостоятельной психической деятельности. Оказалось, что некоторые люди в вегетативном состоянии могут отвечать на вопросы, направляя свои мысли в ответ на инструкции врача.
Для такого “чтения мыслей” используется функциональная спектроскопия ближнего инфракрасного диапазона. Оборудование легко устанавливается и работает непосредственно возле пациента.
Так, пациенты могут отвечать “да” или “нет” на поставленные вопросы или рассказать об условиях своей жизни. Например, если больного просят представить, как он играет в теннис, то у него задействуется участок его мозга, отвечающий за движение. Этот участок светится на специальном экране.
Оуэн проверял свой аппарат на пациентах в реанимации после тяжелой травмы мозга. Он спрашивал, хотят ли они прекратить лечение в случае, если их ждет паралич и невозможность говорить. Положительно ответили чуть более четверти пациентов.
Отмечается, что метод дает возможность прогнозировать состояние больного. Так, у людей в вегетативном состоянии, реагирующих на инструкции при сканировании мозга, велика вероятность выздороветь.
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