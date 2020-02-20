General Motors представил электрокар для китайского рынка (фото)

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Американский автопроизводитель General Motors (GM) представил электрокар Chevrolet Menlo для китайских клиентов.
Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.
“Седан Chevrolet Menlo, первый полностью электрический автомобиль бренда (GM – ред.) в Китае, был представлен сегодня”, – говорится в сообщении.
Вначале автомобиль будет продаваться в Пекине в четырех вариантах со стоимостью от $22 000 до $25 600.
Фото: media.gm.com
Отмечается, что Chevrolet Menlo имеет запас хода до 410 километров без подзарядки.
Аккумулятор электрокара можно будет полностью зарядить с 0% до 80% за 40 минут.
Фото: media.gm.com
Chevrolet Menlo также оснащен тремя режимами вождения и возобновления энергии.
Сам электрокар оборудован новейшими технологиями безопасности и контроля ситуации на дорогах.
Фото: media.gm.com
В автомобиле также встроены, в частности, функции виртуального автоключа, дистанционное управление и умное распознавания голоса.
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