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General Motors представил электрокар для китайского рынка (фото)

General Motors представил электрокар для китайского рынка (фото)

Американский автопроизводитель General Motors (GM) представил электрокар Chevrolet Menlo для китайских клиентов.

Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

“Седан Chevrolet Menlo, первый полностью электрический автомобиль бренда (GM – ред.) в Китае, был представлен сегодня”, – говорится в сообщении.

Вначале автомобиль будет продаваться в Пекине в четырех вариантах со стоимостью от $22 000 до $25 600.


Фото: media.gm.com

Отмечается, что Chevrolet Menlo имеет запас хода до 410 километров без подзарядки.

Аккумулятор электрокара можно будет полностью зарядить с 0% до 80% за 40 минут.


Фото: media.gm.com

Chevrolet Menlo также оснащен тремя режимами вождения и возобновления энергии.

Сам электрокар оборудован новейшими технологиями безопасности и контроля ситуации на дорогах.


Фото: media.gm.com

В автомобиле также встроены, в частности, функции виртуального автоключа, дистанционное управление и умное распознавания голоса.

По материалам Газета по-Украински
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