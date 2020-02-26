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Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят

Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят

С 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В Министерстве социальной политики уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров.

Сайт “Сегодня” разобрался, кто может рассчитывать на индексацию, а кто, увы, нет. А также – как вырастут выплаты, сколько примерно денег добавится в пенсионерских кошельках.

Кому проиндексируют пенсии По информации Минсоцполитики, на индексацию пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которым пенсии были назначены:

По возрасту – 8,6 млн чел. (75,4%);

По инвалидности – 1,4 млн чел. (12,8%);

По потере кормильца – 0,63 млн чел. (5,7%);

По выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии) – 0,619 млн чел. (5,4%).

Отметим, что в эту статистику входят и пенсионеры, получающие пенсии не по закону “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” №1058, а по другим нормам пенсионного законодательства (см. ниже). Но им пенсии проиндексированы не будут.

Кому не будут проиндексированы пенсии

  • госслужащим;
  • научным работникам;
  • помощникам народных депутатов;
  • получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн);
  • получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.);
  • получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн). По данным Пенсионного фонда, таких людей 0,7% или 51 тыс. чел. При этом немало пенсионеров, которые получают пенсии более 10 тысяч гривен.
По материалам Сегодня
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