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В Минэкономики прокомментировали влияние коронавируса на экономику Украины

В Минэкономики прокомментировали влияние коронавируса на экономику Украины

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства мониторят ситуацию относительно вспышки коронавируса в мире и его влияния на мировую экономику, однако пока не видят никаких негативных последствий для экономики Украины.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

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“Мы внимательно мониторим и следим за изменениями и мы еще не видим никаких негативных сигналов для экономики страны от вспышки коронавируса в мире. – Ред.)”, – сказал Милованов.

Он отметил, что Украина экспортирует в Китай значительное количество товаров, но экспорт этих товаров и в дальнейшем будет продолжаться, несмотря ни на что.

“Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира помочь Китаю в производстве металла”, – сказал Милованов, при этом он добавил, что Украина несколько ограничила импорт потребительских товаров из Китая, однако это хорошая возможность для отечественного бизнеса занять ту нишу, которая была занята КНР.

По материалам УКРИНФОРМ
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