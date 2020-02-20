В Минэкономики прокомментировали влияние коронавируса на экономику Украины

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства мониторят ситуацию относительно вспышки коронавируса в мире и его влияния на мировую экономику, однако пока не видят никаких негативных последствий для экономики Украины.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

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“Мы внимательно мониторим и следим за изменениями и мы еще не видим никаких негативных сигналов для экономики страны от вспышки коронавируса в мире. – Ред.)”, – сказал Милованов.

Он отметил, что Украина экспортирует в Китай значительное количество товаров, но экспорт этих товаров и в дальнейшем будет продолжаться, несмотря ни на что.

“Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира помочь Китаю в производстве металла”, – сказал Милованов, при этом он добавил, что Украина несколько ограничила импорт потребительских товаров из Китая, однако это хорошая возможность для отечественного бизнеса занять ту нишу, которая была занята КНР.