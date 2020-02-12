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Правила выдачи кредитов для бизнеса упростят

Правила выдачи кредитов для бизнеса упростят

Украинцы за две недели получили более 27 млн гривен кредитов по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, но в работе все еще остается 2,5 тысячи заявок на такие займы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. Банк заменяет залог специальным финансовым инструментом.

Кабмин также начинает всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

Напомним, еще 11 украинских банков подали заявки на участие в правительственной программе для малого и среднего бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9%”, сообщается в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины, обнародованном на правительственном портале.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
  • Предусматривается: выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;
  • под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);
  • под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн;
    сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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