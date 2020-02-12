Правила выдачи кредитов для бизнеса упростят

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Украинцы за две недели получили более 27 млн гривен кредитов по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, но в работе все еще остается 2,5 тысячи заявок на такие займы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. Банк заменяет залог специальным финансовым инструментом.
Кабмин также начинает всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.
Напомним, еще 11 украинских банков подали заявки на участие в правительственной программе для малого и среднего бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9%”, сообщается в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины, обнародованном на правительственном портале.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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