На программу доступные кредиты поступило более 1,5 тысячи заявок

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Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в правительственной программе для малого и среднего бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9%”, сообщается в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины, обнародованном на правительственном портале.
Согласно отчету, соответствующие заявки подали ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-банк, Правэкс Банк, Кредитвест Банк, Международный инвестиционный банк (МИБ), банк “Альянс” (все – Киев), банк “Львив”, Кредобанк (оба – Львов) и банк “Восток” (Днепр).
“В течение первой недели (3-7 февраля 2020 года), с момента старта государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя банками: АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО КБ “ПриватБанк” и АО “Укрэксимбанк”, – говорится в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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