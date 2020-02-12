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На программу доступные кредиты поступило более 1,5 тысячи заявок

На программу доступные кредиты поступило более 1,5 тысячи заявок

Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в правительственной программе для малого и среднего бизнеса “Доступные кредиты 5-7-9%”, сообщается в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины, обнародованном на правительственном портале.

Согласно отчету, соответствующие заявки подали ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-банк, Правэкс Банк, Кредитвест Банк, Международный инвестиционный банк (МИБ), банк “Альянс” (все – Киев), банк “Львив”, Кредобанк (оба – Львов) и банк “Восток” (Днепр).

“В течение первой недели (3-7 февраля 2020 года), с момента старта государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя банками: АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО КБ “ПриватБанк” и АО “Укрэксимбанк”, – говорится в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.

Справка Finance.ua

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
  • Предусматривается: выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;
  • под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);
  • под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн;
    сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

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По материалам Finance.UA
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