Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области за год уменьшились на 4,4%

В 2019 году валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 4633,5 млн долл. США. Регион обеспечил 9,3% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после города Киева и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистика в Донецкой области.

В то же время по сравнению с 2018 годом валютная выручка предприятий Донецкой области сократилась на 4,4% (в целом по Украине обеспечен прирост на 5,8%). Это связано с тем, что в 2019 году сложилась негативная тенденция снижения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые за год обеспечили в области 75,1% валютных поступлений от экспорта всех товаров. Общая стоимость экспортных поставок черных металлов составила 3481,6 млн.долл., что по сравнению с 2018 годом меньше на 12,0%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 12,4%, вследствие чего не получено 491,9 млн долл. валютной выручки. Для сравнения: экспорт всех товаров предприятиями области уменьшился в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 212,0 млн долл.

В 2019 году предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 122 страны мира.

Как и прежде, на первом месте Италия, куда за год экспортировано товаров на 1110,4 млн долл. (24,0% общего объема), однако это на 10,4% меньше, чем в 2018 году. В валютной выручке от поставок товаров в Италию удельный вес черных металлов составил 91,0%, причем из них 87,5% – это полуфабрикаты из углеродистой стали, которые подешевели больше всего (на 18,6%).

Валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая продолжала занимать второе место, уменьшились в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,2% и составили 592,4 млн долл., или 12,8% общего объема. Вместе с тем в Россию направлено больше половины (50,5%) экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 24,8%, в то время как в целом по области – 6,3%.

Валютная выручка от экспорта товаров в США, которая в 2019 году была на 99,3% обеспечена за счет черных металлов, уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 37,6% и составила 284,8 млн долл., или 6,1%, из-за чего страна заняла четвертое место, уступив Польше, куда экспортировано товаров на 294,7 млн долл. (6,4% общего объема).

Экспорт товаров на европейский рынок, составив 2324,4 млн долл., или 50,2% общего объема, уменьшился по сравнению с 2018 годом на 5,8%.

В этих условиях предприятия были вынуждены искать новые рынки сбыта, в частности, в Азии и Африке, однако там существенно ухудшились возможности экспорта в такие традиционные страны-партнеры, как Турция и Египет.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в 2019 году составили 938,9 млн долл. (20,3% общего объема), что по сравнению с 2018 годом больше на 21,9%. При этом валютные поступления от экспорта товаров в Турцию сократились на 22,8%. Вырос экспорт в Саудовскую Аравию – на 29,9%, Индию – в 3,2 раза, Таиланд – в 8,8 раза.

Экспорт на африканский континент, составив 214,6 млн долл., или 4,6% общего объема, уменьшился по сравнению с 2018 годом на 18,5%, в том числе в Египет – на 20,9%.

Кроме черных металлов, сократился в 2019 году по сравнению с предыдущим годом экспорт изделий из черных металлов – на 30,6%, продукции химической промышленности – на 42,7%. Валютные поступления от экспортных поставок продукции машиностроения выросли по сравнению с 2018 годом на 19,5%.