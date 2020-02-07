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Все теплокоммунэнерго проверят на правильность тарифа

Все теплокоммунэнерго проверят на правильность тарифа

После отопительного периода Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг проведет всеобщую проверку теплокоммунэнерго (ТКЭ). Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, далеко не все ТКЭ снизили тарифы и вправе поступать таким образом. Так как действующий механизм снижения тарифов, который разработал Кабинет министров, не является для них обязательным.

Однако глава ведомства призвал такие ТКЭ в этом не обвинять, поскольку в отдельных случаях в тарифах заложена старая цена за газ, которая имела место еще до подорожания. Низкие тарифы приводили к тому, что работники массово увольнялись на таких предприятиях.
Однако, обещает чиновник, после отопительного сезона все ТКЭ будут проверены на экономическую обоснованность тарифов.

По материалам УБР
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