Искусственный интеллект будет редактировать статьи на Wikipedia

Одна из причин, почему Wikipedia настолько успешна, заключается в том, что она в значительной степени опирается на вклад пользователей. Это позволило платформе расти и наполняться всевозможными статьями и контентом.

Однако проблема в том, что иногда некоторые статьи могут не обновляться самой последней информацией, а это может означать, что иногда пользователь может столкнуться с записями в Wikipedia с устаревшим текстом.

Хорошая новость заключается в том, что с тех пор как исследователи из Массачусетского технологического института разработали ИИ, который сможет автоматически переписывать устаревший текст в записях Wikipedia. Идея использования ботов для управления статьями из Wikipedia не нова, но в большинстве случаев она опирается на шаблоны. Тем не менее, с помощью AI Массачусетского технологического института, система будет в состоянии переписать текст, при этом будет создаваться ощущение, что над текстом работал человек.

Один из ведущих исследователей проекта Дарш Шах объяснил: “В статьях Wikipedia постоянно требуется много обновлений. Было бы полезно автоматически изменять некоторые части статей, практически без вмешательства человека. Вместо того, чтобы сотни людей работали над модификацией каждой статьи в Wikipedia, понадобится всего несколько, потому что модель помогает или делает все сама автоматически. Это приведет к значительному улучшению эффективности”.