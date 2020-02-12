Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд

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Уровень реальных доходов в Германии в 2019 году вырос в шестой раз подряд.
Такие данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство Германии.
В то время как показатели заработных плат прошлого года увеличились на 2,6%, потребительские цены выросли всего на 1,4%. Таким образом реальные зарплаты за год повысились на 1,2%. В 2018 году аналогичный показатель составил 1,3%.
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“Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция прошлых лет, в течение которых общие суммы заработка наемных работников росли быстрей, чем потребительские цены”, – говорится в заявлении ведомства.
С 2010 года рост реальных цен в Германии ежегодно составлял в среднем 1,2%. Эта тенденция, а также рекордный уровень занятости последних лет в значительной степени оживили экономический рост в стране.
Как сообщалось, месячная минимальная заработная плата в восточных странах Евросоюза составляла в прошлом году менее 600 евро, тогда как на северо-западе она достигала более 1500 евро.
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