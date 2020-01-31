В Нацбанке сообщили, сколько денег заробитчане перевели в Украину в 2019 году

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели около 12 миллиардов долларов денежных переводов.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос hromadske.

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«Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 миллиардов долларов)», – говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что такие объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года.

Вместе с тем, в начале 2020 года курс валют начал, наоборот, расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.