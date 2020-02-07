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Суд подтвердил законность ликвидации "Укркоммунбанка"

Суд подтвердил законность ликвидации "Укркоммунбанка"

4 февраля Окружной админсуд г. Киева отказался удовлетворить иск ООО «Лугтеплосервис» к НБУ и Фонду гарантирования (в деле №826/23479/15) об отмене решений относительно отзыва банковской лицензии “Укркоммунбанка” и ликвидации финучреждения, которые были приняты в сентябре 2015 года.

Отклоняя исковые требования ООО «Лугтеплосервис» (акционер “Укркоммунбанка”), суд указал не только на невыполнение банком долговых обязательств перед НБУ и нарушение нормативов, но и законодательное закрепление в июле 2015 года нормы относительно необходимости принятия регулятором решений о ликвидации банков, зарегистрированных в зоне АТО, которые не осуществляют свою деятельность и прекратили участие в системе электронных платежей НБУ.

“Укркоммунбанк” неофициально связывали с Александром Ефремовым.

По материалам Finbalance
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