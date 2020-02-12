Алименты на детей вырастут (инфографика)

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В этом году в Украине несущественно вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей.
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.
Дети до 6 лет – в 2020 году выплата вырастет на 142 грн;
Дети от шести до 18 лет – выплата вырастет на 177 грн.
В 2020 году размер выплат вырастет дважды – в июле и декабре.
Запланированы такие три этапа повышения алиментов:
Ребенок в возрасте от шести до 18 лет:
Ранее сообщалось, Верховный Суд Украины сделал два правовых вывода о порядке начисления пени в случае возникновения задолженности по уплате алиментов. Судьи постановили высчитывать размер неустойки, исходя из общего количества просроченных дней.
Что будет, если не платить алименты:
Данные о плательщике алиментов вносятся в единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам более трех месяцев предусмотрено наказание:
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