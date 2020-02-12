0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

Алименты на детей вырастут (инфографика)

Алименты на детей вырастут (инфографика)

В этом году в Украине несущественно вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Дети до 6 лет – в 2020 году выплата вырастет на 142 грн;

Дети от шести до 18 лет – выплата вырастет на 177 грн.

В 2020 году размер выплат вырастет дважды – в июле и декабре.

Запланированы такие три этапа повышения алиментов:
Ребенок в возрасте от шести до 18 лет:

  • с 1 января составляет 2218 грн;
  • с 1 июля – 2318 грн;
  • с 1 декабря – 2395 грн.

Ранее сообщалось, Верховный Суд Украины сделал два правовых вывода о порядке начисления пени в случае возникновения задолженности по уплате алиментов. Судьи постановили высчитывать размер неустойки, исходя из общего количества просроченных дней.

Мои Fiнансы:

Что будет, если не платить алименты:

Данные о плательщике алиментов вносятся в единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам более трех месяцев предусмотрено наказание:

  • запрет на выезд за границу;
  • изъятие водительского удостоверения;
  • закрытые или ограниченные права на пользование и хранение оружия;
  • арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);
  • общественные работы;
  • лишение свободы от 10 дней до 2 лет;
  • госслужащего могут уволить с работы.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале @Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.