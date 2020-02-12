Алименты на детей вырастут (инфографика)

В этом году в Украине несущественно вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Дети до 6 лет – в 2020 году выплата вырастет на 142 грн;

Дети от шести до 18 лет – выплата вырастет на 177 грн.

В 2020 году размер выплат вырастет дважды – в июле и декабре.

Запланированы такие три этапа повышения алиментов:

Ребенок в возрасте от шести до 18 лет:

с 1 января составляет 2218 грн;

с 1 июля – 2318 грн;

с 1 декабря – 2395 грн.

Ранее сообщалось, Верховный Суд Украины сделал два правовых вывода о порядке начисления пени в случае возникновения задолженности по уплате алиментов. Судьи постановили высчитывать размер неустойки, исходя из общего количества просроченных дней.

Мои Fiнансы:

Что будет, если не платить алименты:

Данные о плательщике алиментов вносятся в единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам более трех месяцев предусмотрено наказание:

запрет на выезд за границу;

изъятие водительского удостоверения;

закрытые или ограниченные права на пользование и хранение оружия;

арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);

общественные работы;

лишение свободы от 10 дней до 2 лет;

госслужащего могут уволить с работы.

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