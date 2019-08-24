0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Порядок начисления пени за просрочку алиментов

Порядок начисления пени за просрочку алиментов

Верховный Суд Украины сделал два правовых вывода о порядке начисления пени в случае возникновения задолженности по уплате алиментов. Судьи постановили высчитывать размер неустойки, исходя из общего количества просроченных дней.

Соответствующее решение было принято у справі № 333/6020/16-ц.

Верховный Суд Украины отметил, что неустойка в виде пени рассчитывается в процентах от суммы невыполненных обязательств, которые возникают у должника ежемесячно, поэтому пеня начисляется за просрочку каждого обязательства отдельно.

Размер пени по месячному платежу рассчитывается так:

  • Задолженность по уплате алиментов за конкретный месяц необходимо умножить на количество дней задолженности, которые отсчитываются с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором должны быть оплачены, но не уплачивались алименты, до дня их фактической выплаты и умножить на 1%.
  • То есть, задолженность за месяц х количество дней задолженности х 1%.

По этому правилу рассчитывается пеня по каждому просроченному месячному платежу.

Общий размер пени составляет сумму размеров пени, рассчитанной по каждому месячному платежу.

В случае выплаты алиментов частями:

  • Если такие частичные платежи совершены в течение месяца, в котором должны уплачиваться алименты, и их общая сумма составляет месячный платеж, определенный в решении суда о взыскании алиментов, считается, что тот из родителей, который должен платить алименты, выполнил эти обязательства.

Если месячный платеж оплачен не в полном размере:

  • пеня будет начисляться с первого дня месяца, следующего за месяцем уплаты очередного платежа, на разницу между размером, который должен быть оплачен на содержание ребенка, и размером фактически уплаченных алиментов с учетом срока просрочки и ставки пени – 1%.

Если задолженность по уплате алиментов погашена частично в другом месяце:

  • Определение пени на задолженность по уплате алиментов рассчитывается с учетом размера неуплаченной доли алиментов за определенный месяц со дня уплаты доли месячного платежа и до дня, предшествующего дню погашения задолженности по соответствующему месячному платежу, умноженную на 1%.

Срок просрочки рассчитывается с учетом ранее указанного правила и начинает ход с первого дня месяца, следующего за месяцем внесения периодического платежа, до дня, предшествующего дню уплаты задолженности.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховный суд Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.