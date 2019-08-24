Порядок начисления пени за просрочку алиментов

Верховный Суд Украины сделал два правовых вывода о порядке начисления пени в случае возникновения задолженности по уплате алиментов. Судьи постановили высчитывать размер неустойки, исходя из общего количества просроченных дней.

Соответствующее решение было принято у справі № 333/6020/16-ц.

Верховный Суд Украины отметил, что неустойка в виде пени рассчитывается в процентах от суммы невыполненных обязательств, которые возникают у должника ежемесячно, поэтому пеня начисляется за просрочку каждого обязательства отдельно.

Размер пени по месячному платежу рассчитывается так:

Задолженность по уплате алиментов за конкретный месяц необходимо умножить на количество дней задолженности, которые отсчитываются с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором должны быть оплачены, но не уплачивались алименты, до дня их фактической выплаты и умножить на 1%.

То есть, задолженность за месяц х количество дней задолженности х 1%.

По этому правилу рассчитывается пеня по каждому просроченному месячному платежу.

Общий размер пени составляет сумму размеров пени, рассчитанной по каждому месячному платежу.

В случае выплаты алиментов частями:

Если такие частичные платежи совершены в течение месяца, в котором должны уплачиваться алименты, и их общая сумма составляет месячный платеж, определенный в решении суда о взыскании алиментов, считается, что тот из родителей, который должен платить алименты, выполнил эти обязательства.

Если месячный платеж оплачен не в полном размере:

пеня будет начисляться с первого дня месяца, следующего за месяцем уплаты очередного платежа, на разницу между размером, который должен быть оплачен на содержание ребенка, и размером фактически уплаченных алиментов с учетом срока просрочки и ставки пени – 1%.

Если задолженность по уплате алиментов погашена частично в другом месяце:

Определение пени на задолженность по уплате алиментов рассчитывается с учетом размера неуплаченной доли алиментов за определенный месяц со дня уплаты доли месячного платежа и до дня, предшествующего дню погашения задолженности по соответствующему месячному платежу, умноженную на 1%.

Срок просрочки рассчитывается с учетом ранее указанного правила и начинает ход с первого дня месяца, следующего за месяцем внесения периодического платежа, до дня, предшествующего дню уплаты задолженности.