Порядок начисления пени за просрочку алиментов

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Верховный Суд Украины сделал два правовых вывода о порядке начисления пени в случае возникновения задолженности по уплате алиментов. Судьи постановили высчитывать размер неустойки, исходя из общего количества просроченных дней.
Соответствующее решение было принято у справі № 333/6020/16-ц.
Верховный Суд Украины отметил, что неустойка в виде пени рассчитывается в процентах от суммы невыполненных обязательств, которые возникают у должника ежемесячно, поэтому пеня начисляется за просрочку каждого обязательства отдельно.
Размер пени по месячному платежу рассчитывается так:
По этому правилу рассчитывается пеня по каждому просроченному месячному платежу.
Общий размер пени составляет сумму размеров пени, рассчитанной по каждому месячному платежу.
В случае выплаты алиментов частями:
Если месячный платеж оплачен не в полном размере:
Если задолженность по уплате алиментов погашена частично в другом месяце:
Срок просрочки рассчитывается с учетом ранее указанного правила и начинает ход с первого дня месяца, следующего за месяцем внесения периодического платежа, до дня, предшествующего дню уплаты задолженности.
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