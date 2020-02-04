В 2019 году украинцы меньше интересовались трудовой миграцией

В течение 2019 года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

«В течение последних нескольких лет на рынке труда наблюдается дефицит работников рабочих специальностей, что среди прочих факторов обусловлено миграционными процессами. Согласно результатам социологических опросов, именно более высокая оплата труда за рубежом — главная причина выезда украинских трудовых мигрантов», — указано в отчете.

Чем выше соотношение зарплат за рубежом к зарплатам в Украине, тем больше заинтересованность в работе за рубежом. В последние годы это соотношение сокращалось из-за роста зарплат в Украине. В 2019 году эффект этого фактора усилился благодаря укреплению гривны. Как следствие, в течение года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии. Последнее обусловлено смягчением условий трудоустройства для работников, не являющихся гражданами ЕС, которое будет введено в марте 2020 года

В Нацбанке добавили, что считают риск интенсификации миграции в Германию умеренным, поскольку ключевые барьеры для трудоустройства сохраняются — необходимость доказать квалификацию и знание языка.

В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9,8% в годовом выражении, что существенно превышало темпы роста производительности труда, сообщили в НБУ. Одним из основных факторов роста заработной платы оставался значительный недостаток рабочей силы. Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала нехватку рабочей силы среди наиболее значимых факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство.

Проблема нехватки рабочей силы в Украине имела две причины:

значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы. Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная доля трудовых мигрантов — представители дефицитных рабочих профессий сейчас;