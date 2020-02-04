0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 333 0

Гончарук рассказал, почему в Украине недовыполнение по доходам в январе

Гончарук рассказал, почему в Украине недовыполнение по доходам в январе

Главной причиной недовыполнения доходов в январе стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, который был утвержден в октябре прошлого года, а также уменьшение поступлений из энергетической сферы из-за теплой зимы.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время часа вопросов к правительству в Раде.

Так, он отметил, что министр финансов Оксана Маркарова уже публично отвечала, почему у нас недовыполнение по бюджету.

“Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас составлен на курсе 27 – в соответствии с макропрогноза, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1 – это главная причина, почему цифры разнятся. Это объективное обстоятельство”, – рассказал Гончарук.

Он считает, что таких факторов еще много, и он относит к ним уменьшение поступлений от целой энергетической величины.

“Второе: у нас теплая зима. Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшается поступление от целой величины. И таких факторов есть 4-5 еще, каждый из них объективный. Готовы подробно об этом отчитаться, провести с вами совещание”, – сообщил премьер.

Также Гончарук сообщил, что уже встречался с руководителями фракций и подробно объяснял эти обстоятельства.

“И руководитель таможни, и руководитель налоговой, и министр финансов, и я лично – готовы провести встречу и детально разложить всю историю с бюджетом по полочкам”, – резюмировал премьер.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.