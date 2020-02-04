Гончарук рассказал, почему в Украине недовыполнение по доходам в январе

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Главной причиной недовыполнения доходов в январе стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, который был утвержден в октябре прошлого года, а также уменьшение поступлений из энергетической сферы из-за теплой зимы.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время часа вопросов к правительству в Раде.
Так, он отметил, что министр финансов Оксана Маркарова уже публично отвечала, почему у нас недовыполнение по бюджету.
“Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас составлен на курсе 27 – в соответствии с макропрогноза, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1 – это главная причина, почему цифры разнятся. Это объективное обстоятельство”, – рассказал Гончарук.
Он считает, что таких факторов еще много, и он относит к ним уменьшение поступлений от целой энергетической величины.
“Второе: у нас теплая зима. Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшается поступление от целой величины. И таких факторов есть 4-5 еще, каждый из них объективный. Готовы подробно об этом отчитаться, провести с вами совещание”, – сообщил премьер.
Также Гончарук сообщил, что уже встречался с руководителями фракций и подробно объяснял эти обстоятельства.
“И руководитель таможни, и руководитель налоговой, и министр финансов, и я лично – готовы провести встречу и детально разложить всю историю с бюджетом по полочкам”, – резюмировал премьер.
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