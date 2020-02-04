Как зарегистрироваться предпринимателем онлайн (инфографика)

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В Украине реализована возможность регистрации физического лица-предпринимателя в электронном виде.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Киевской области.
Документы для проведения регистрационных действий в отношении физических лиц – предпринимателей в электронной форме подаются лично заявителем через персональной кабинет на сайте Онлайн дом юстиции.
При этом способом электронной идентификации является электронная цифровая подпись.
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