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Как зарегистрироваться предпринимателем онлайн (инфографика)

Как зарегистрироваться предпринимателем онлайн (инфографика)

В Украине реализована возможность регистрации физического лица-предпринимателя в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Киевской области.

Документы для проведения регистрационных действий в отношении физических лиц – предпринимателей в электронной форме подаются лично заявителем через персональной кабинет на сайте Онлайн дом юстиции.

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При этом способом электронной идентификации является электронная цифровая подпись.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк уточнил порядок использования текущих счетов физических лиц для осуществления предпринимательской / независимой профессиональной деятельности и собственных нужд.
  • Правление НБУ утвердило изменения, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц – предпринимателей.

По материалам Finance.UA
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