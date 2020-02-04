Как зарегистрироваться предпринимателем онлайн (инфографика)

В Украине реализована возможность регистрации физического лица-предпринимателя в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Киевской области.

Документы для проведения регистрационных действий в отношении физических лиц – предпринимателей в электронной форме подаются лично заявителем через персональной кабинет на сайте Онлайн дом юстиции .

При этом способом электронной идентификации является электронная цифровая подпись.

Справка Finance.ua:

Национальный банк уточнил порядок использования текущих счетов физических лиц для осуществления предпринимательской / независимой профессиональной деятельности и собственных нужд.