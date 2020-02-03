Дубилет подробно разъяснил методологию переписи населения

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет разъяснил принцип методологии оценки численности населения в ходе проведенной электронного переписи населения и напомнил, что были применены три метода – использование мобильных данных операторов, Госкомстата и электронных реестров.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

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“У нас было три метода… Первый метод – мы использовали данные мобильных операторов. Мы решили, что наиболее глобальным типом организаций, к которым можно обратиться за информацией, являются мобильные операторы”, – сказал Дубилет.

По его словам, был заключен меморандум с каждым из трех крупных операторов и была собрана от них информация о количестве их активных абонентов.

“Конечно, возникает вопрос, а что делать, если у кого нет мобильного телефона? Что делать, если у кого-то два мобильных телефона? Собственно, с этой целью мы провели масштабное социологическое исследование, для того, чтобы понять, в каких возрастных группах, в каких группах по регионам среднее количество мобильных телефонов на одного человека”, – отметил Дубилет.

“Таким образом, с одной стороны, мы получили количество абонентов от мобильных операторов, мы их почистили от модемных устройств, от других SIM-карт. Мы принимали во внимание только количество мобильных телефонов. Далее мы наложили на это наше социологическое исследование по тому, сколько в какой группе в среднем SIM-карт. В целом на каждую группу у нас была своя численность, и затем мы сделали следующий шаг. Мы наложили на эту информацию информацию, которая у нас есть по детям, людям пожилого возраста. Потому что именно дети и старики имеют очень низкое проникновение мобильных телефонов, поэтому здесь мы использовали данные, которые есть у государства”, – рассказал Дубилет.

Также министр заявил, что наиболее точный реестр – это реестр Пенсионного фонда.

“Это те люди, которые получают пенсию. Из Пенсионного фонда мы взяли информацию о людях 60+, и дальше мы экстраполировали эту информацию через демографическую елку… То есть, мы взяли количество людей, которые в возрасте 60+, и экстраполировали эти данные с помощью информации о том, сколько у нас людей распределяется по разным группам. Это был второй метод”, – сказал Дубилет.

По его словам, третий метод с точки зрения затраченной энергии оказался наиболее сложным.

“Мы взяли в первую очередь реестр физических лиц, которым располагает налоговая служба, но, понимая, что там может быть много дубляжа и неактуальных данных, мы стали чистить этот реестр по признакам последнего контакта с государством за последние три года… Мы взяли всех людей, получавших любой официальный доход.., который отображается в наших реестрах. Затем мы взяли тех людей, которые получают субсидии, и третье: мы сделали контакт по заграничным паспортам”, – отметил Дубилет.

Итак, подытожил министр Кабмина, согласно этим результатам, в Украине проживают 37 млн ​​289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.