Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум (видео)

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Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании.
Церемонию подписания транслировали в прямом эфире на странице премьер-министра Алексея Гончарука в FACEBOOK.
«Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества», – сообщил Гончарук во время подписания документа.
Немецкая сторона отметила, что в рамках консалтинга с Укрзализныцей будет сотрудничать подразделение немецкой железной дороги – DB Engineering & Consulting GmbH.
В документе сообщается, что стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления DB E&C управленческой и/или технической поддержки.
Также документ предусматривает три этапа сотрудничества:
Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB – 10 лет, говорится в документе.
Как сообщалось, 22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и немецкой компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО “Укрзализныця”.
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