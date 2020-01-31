Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум (видео)

Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании.

Церемонию подписания транслировали в прямом эфире на странице премьер-министра Алексея Гончарука в FACEBOOK.

«Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества», – сообщил Гончарук во время подписания документа.

Немецкая сторона отметила, что в рамках консалтинга с Укрзализныцей будет сотрудничать подразделение немецкой железной дороги – DB Engineering & Consulting GmbH.

В документе сообщается, что стороны договорились изучить и разработать концепцию и план предоставления DB E&C управленческой и/или технической поддержки.

Также документ предусматривает три этапа сотрудничества:

первый: заключение договора о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработка дорожной карты действий. Для этого УЗ должна сформулировать техническое задание и желаемые условия договора. Отмечается, что этот этап должен быть реализован в течение 3-х месяцев

второй: реализация проекта. В случае успешного прохождения первого этапа стороны выражают намерение привлечения персонала немецкой железной дороги к внедрению дорожной карты. Согласно документу, этот этап продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года;

третий: поддержка DB E&C в сфере управления.

Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB – 10 лет, говорится в документе.

Как сообщалось, 22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и немецкой компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО “Укрзализныця”.