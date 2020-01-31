Президент заявил о возможности расширения программы "Доступные кредиты"

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил главный офис ПАО АБ “Укргазбанк” и ознакомился с началом работы Программы финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства “Доступные кредиты 5-7-9%”.
Там он сообщил о планах по возможному расширению программы, передает Офис Президента.
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Так, представители Укргазбанка, одного из банков-партнеров программы, в разговоре с Главой государства сообщили о высоком спросе на такое доступное кредитование среди предпринимателей. Как отметили в ОП, на сегодня финучреждение уже подписало несколько десятков кредитных договоров с клиентами.
Зеленский в свою очередь заявил о возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.
“5-7-9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу”, – отметил он.
В Офисе напомнили, что предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
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