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Универсал Банк изменил ставки по депозитам в гривне

Универсал Банк изменил ставки по депозитам в гривне

Универсал Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по гривневым вкладам.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне:

12 мес. – 14,50%, + 0,45% годовых от вклада;

6 мес. – 14,25%, + 0,75% от вклада.

Условия банка:

срок вклада: 6 мес – 12 мес;

минимальная сумма вклада: 20 000 грн.

максимальная сумма вклада: до 1 млн грн.

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Вклады на 6 мес. и 12 мес. – без возможности досрочного расторжения. Депозиты можно оформить через отделения Universal Bank или через telegram чат-бот.

Справка Finance.ua:

  • Universal Bank работает на украинском банковском рынке с 1994 года.
  • Ранее сообщалось, что Универсал Банк изменил ставки по всем валютам в депозите “Срочный вклад “.
По материалам Finance.UA
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