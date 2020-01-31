Универсал Банк изменил ставки по депозитам в гривне

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Универсал Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по гривневым вкладам.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне:
12 мес. – 14,50%, + 0,45% годовых от вклада;
6 мес. – 14,25%, + 0,75% от вклада.
Условия банка:
срок вклада: 6 мес – 12 мес;
минимальная сумма вклада: 20 000 грн.
максимальная сумма вклада: до 1 млн грн.
Вклады на 6 мес. и 12 мес. – без возможности досрочного расторжения. Депозиты можно оформить через отделения Universal Bank или через telegram чат-бот.
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