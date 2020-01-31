Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты (инфографика)

Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты. Правительственная программа оказывает поддержку малому и среднему бизнесу через снижение размера процентной ставки до 5%, 7% или 9%.

Об этом говорится на сайте банка.

Заемщики должны участвовать собственными средствами не менее 20% для действующего бизнеса и 30% – для вновь созданного бизнеса.

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Старт программы – 3 февраля.

Условия программы – до 1,5 млн грн на 5 лет.

Целевое назначение кредита:

приобретение и/или модернизация основных средств, транспортных средств, используемых в коммерческих целях;

строительство/реконструкция/ремонт в помещениях, в которых клиент ведет хозяйственную деятельность (кроме офисных помещений).

Справка Finance.ua:

21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.