0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты (инфографика)

Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты (инфографика)

Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты. Правительственная программа оказывает поддержку малому и среднему бизнесу через снижение размера процентной ставки до 5%, 7% или 9%.

Об этом говорится на сайте банка.

Заемщики должны участвовать собственными средствами не менее 20% для действующего бизнеса и 30% – для вновь созданного бизнеса.

Читайте также: Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограмму

Старт программы – 3 февраля.

Условия программы – до 1,5 млн грн на 5 лет.

Целевое назначение кредита:

  • приобретение и/или модернизация основных средств, транспортных средств, используемых в коммерческих целях;

  • строительство/реконструкция/ремонт в помещениях, в которых клиент ведет хозяйственную деятельность (кроме офисных помещений).

Справка Finance.ua:

  • 21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.