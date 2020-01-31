ФЛП смогут оплатить налоги в Опендатабот

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В Государственной казначейской службе есть более 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются ежегодно. Только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.
Об этом сообщают в Опендатабот.
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Уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не должны беспокоиться по поводу реквизитов и их изменении.
Как это работает. Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.
Для того, чтобы уплатить налог:
Ранее Finance.ua сообщал, что доходы физлиц хотят облагать по прогрессивной шкале. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:
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