ФЛП смогут оплатить налоги в Опендатабот

В Государственной казначейской службе есть более 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются ежегодно. Только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

Об этом сообщают в Опендатабот.

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Уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не должны беспокоиться по поводу реквизитов и ​​их изменении.

Как это работает. Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Для того, чтобы уплатить налог:

Добавьте Опендатабот в Telegram, Viber aбо Messenger.

Отправьте боту свой идентификационный код.

Перейдите к подаче отчета и уплате единого налога или ЕСВ .

Ранее Finance.ua сообщал, что доходы физлиц хотят облагать по прогрессивной шкале. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Предлагают ввести три ставки для налога на доходы физлица:

18% – если база налогообложения (доходы) не превышает 10-кратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной законом для такого месяца (сейчас – 47 230 грн);

36% – если доход превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты, но меньше 20-кратного ее размера (от 47 230 грн до 94 460 грн);

54% – если база налогообложения превышает 20-кратный размер минимальной зарплаты (более 94 460 грн).

Справка Finance.ua: