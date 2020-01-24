Украина получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2019 году

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил $2,5 млрд.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

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«Темпы роста прямых иностранных инвестиций по итогам года составили $2,5 млрд», – сказал он.

По словам Сологуба, сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как из-за прироста ПИИ, так и из-за сокращения оттока дивидендов.

Отметим, в 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,4 млрд, большая часть которых была направлена ​​в реальный сектор экономики.

Напомним, впервые за много лет Украина заняла второе место по объемам годовых инвестиций от ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал 1,1 млрд евро в Украину в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах.