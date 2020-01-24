Украина получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2019 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил $2,5 млрд.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.
Читайте также: НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривен
«Темпы роста прямых иностранных инвестиций по итогам года составили $2,5 млрд», – сказал он.
По словам Сологуба, сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как из-за прироста ПИИ, так и из-за сокращения оттока дивидендов.
Отметим, в 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,4 млрд, большая часть которых была направлена в реальный сектор экономики.
Напомним, впервые за много лет Украина заняла второе место по объемам годовых инвестиций от ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал 1,1 млрд евро в Украину в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НСЗУ обнародовала предварительные тарифы на медицинские услуги в 2020 годуВчера, 10:12 - 4214 10
В ближайшее время гривна окажется под давлением - банкирыВчера, 07:06 - 7159 7
Милованов объяснил, почему коронавирус не ударит по экономике УкраиныВчера, 16:00 - 758 4
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 8609 3
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5407 3
Банковские счета украинцев под угрозой: новая мошенническая схемаВчера, 15:42 - 24351
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 8609 3
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5407 3
НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривенВчера, 17:00 - 5403 1
НСЗУ обнародовала предварительные тарифы на медицинские услуги в 2020 годуВчера, 10:12 - 4214 10
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 840
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 3529
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1729
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1019
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1459