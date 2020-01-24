0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Украина получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2019 году

Украина получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2019 году

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил $2,5 млрд.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

Читайте также: НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривен

«Темпы роста прямых иностранных инвестиций по итогам года составили $2,5 млрд», – сказал он.

По словам Сологуба, сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как из-за прироста ПИИ, так и из-за сокращения оттока дивидендов.

Отметим, в 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,4 млрд, большая часть которых была направлена ​​в реальный сектор экономики.

Напомним, впервые за много лет Украина заняла второе место по объемам годовых инвестиций от ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал 1,1 млрд евро в Украину в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.