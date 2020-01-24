Фонд гарантирования продает кредиты Дельта банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на аукцион 31 января 2020 года пул активов АО «Дельта Банк» с обеспечением в виде действующих масложировых комбинатов в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“Аукцион по продаже пула активов АО «Дельта Банк» запланирован на 31 января 2020 года на площадке «Дебтекс Украина» (DebtX). Основа пула – 14 кредитов юридических лиц, в обеспечении по которым находятся объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Также в составе пула – имущественные права по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Нацбанка и АО «Укрэксимбанк». Начальная цена лота – 995,36 млн грн”, – говорится в сообщении.
Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.
Фонд гарантирования напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав требований, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге за ними. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами, и нет гарантии, что он получит доступ к объектам залога за ними.
В залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39 000 м2; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездной железнодорожной колее и морскому транспортному порту; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перевалке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположенный на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями. Все эти объекты расположены в Одесской области.
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