Sony представила концепт электромобиля Vision-S (фото)

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Компания Sony представила концептуальный автомобиль Sony Vision-S с функциями автономного движения, широкоэкранными дисплеями, технологией 360 Reality Audio.
Концептуальный автомобиль Sony Vision-S стал сюрпризом SEMA во время показа потребительских технологий.
Компания не имела никакого отношения к автомобилям – за исключением тех случаев, когда вы рассматриваете эти гонки в своих консольных играх.
Высокотехнологичный четырехдверный седан может обойти другие автомобили, предлагаемые сегодня в этом сегменте, что говорит нам о том, что у компании есть будущее, когда дело доходит до автомобильного дизайна.
Так, независимый художник представил свое видение авто в кузове купе. Рендер, названный Vision Coupe, демонстрирует, что Sony могла бы показать на SEMA вместо серебристого седана EV.
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На самом деле, он выглядит даже лучше с одной дверью и гладкой линией крыши. Цвет золотой краски придает EV более особый характер. Также концепция имеет 33 датчика для обнаружения людей и предметов снаружи и внутри автомобиля.
К сожалению, концепт-кар Sony не сможет сделать это реальностью, будь то седан или купе. Как подтвердил руководитель проекта Vision-S Изуми Каваниши, который также возглавляет подразделение робототехники Sony, компания не собирается становиться автопроизводителем.
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