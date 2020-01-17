Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)

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Компания Cruise представила полностью готовый автомобиль Origin, который оборудован системой автоматического управления. Ключевой особенностью электрокара стал передовой автопилот: в салоне авто даже не предусмотрены элементы управления.
Микроавтобус рассчитан на поездки по магистралям. Каждое из пассажирских кресел оснащено USB-портами, в салоне также предусмотрен информационный дисплей, демонстрирующий информацию о текущей поездке.
Автомобиль интересен и тем, что его двери открываются не наружу, как в классических моделях, а выполнены в виде раздвижных створок.
Фото: techcrunch
А главное отличие новинки – отсутствие руля и педалей – управление осуществляется автоматически с помощью бортового компьютера, а сами пассажиры не участвуют в процессе вождения.
Фото: techcrunch
По заявлению генерального директора Cruise, представленная модель Origin – не концептуальна, а готовый к серийному производству автомобиль для совместных поездок.
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