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Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)

Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)

Компания Cruise представила полностью готовый автомобиль Origin, который оборудован системой автоматического управления. Ключевой особенностью электрокара стал передовой автопилот: в салоне авто даже не предусмотрены элементы управления.

Микроавтобус рассчитан на поездки по магистралям. Каждое из пассажирских кресел оснащено USB-портами, в салоне также предусмотрен информационный дисплей, демонстрирующий информацию о текущей поездке.

Автомобиль интересен и тем, что его двери открываются не наружу, как в классических моделях, а выполнены в виде раздвижных створок.


Фото: techcrunch

А главное отличие новинки – отсутствие руля и педалей – управление осуществляется автоматически с помощью бортового компьютера, а сами пассажиры не участвуют в процессе вождения.


Фото: techcrunch

По заявлению генерального директора Cruise, представленная модель Origin – не концептуальна, а готовый к серийному производству автомобиль для совместных поездок.

По материалам Телеканал 24
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