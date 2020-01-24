ПриватБанк открыл прием заявок на доступные кредиты для малого бизнеса под "5-7-9%"

ПриватБанк открыл прием заявок от предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки”, – говорится в сообщении.

Как стать участником программы:

необходимо иметь (или открыть) счет в ПриватБанке;

подать заявку на сайте банка.

Кто может быть участником программы:

Юридические лица без доли государства в уставном капитале, участники (учредители) и конечные бенефициарные владельцы (контролеры) которых являются физическими лицами – резидентами Украины, и физические лица – предприниматели, являющиеся резидентами Украины и отвечающие следующим требованиям:

срок ведения деятельности – свыше 1 года;

совокупный годовой доход за год по группе связанных лиц – не более чем 50 млн грн;

среднее количество наемного персонала по группе связанных лиц – не более 50 человек.

Займы по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” могут выдаваться на:

приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях;

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строительство, реконструкцию, ремонт в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Справка Finance.ua:

Правительство приняло в ходе заседания 24 января решение о старте программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.