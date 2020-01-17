Цены на аренду жилья в городах Украины (инфографика)

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Снимая двухкомнатную в Киеве на двоих, можно экономить от 900 до 3500 грн в месяц. Об этом говорится в аналитике OLX.
Больше всего подешевели трехкомнатные в Ивано-Франковске, где теперь их можно арендовать на 25% выгоднее, чем в прошлом квартале – в среднем за 4500 грн в месяц.
Столько же стоит снять трехкомнатную квартиру в Тернополе, и это на 20% дешевле, чем в 3 квартале. На 16% снизилась арендная плата за трешки в Запорожье – сейчас их сдают в среднем по 4600 грн.
В Чернигове и Кропивницком стало выгоднее арендовать двухкомнатные квартиры – цены уменьшились на 13% и составляют примерно 3500 грн за месяц проживания.
Городом самых дорогих квартир все еще является Киев, а вот на втором месте оказался Львов. С 3 по 4 квартал цены здесь не изменились и держатся на уровне 7000 грн за однокомнатную, 8500 грн за двухкомнатную и 10 000 грн за трехкомнатную.
В Харькове однокомнатную можно снять за 5800 грн, что на 3% дороже, чем три месяца назад. Двухкомнатная квартира будет стоить вам в среднем 7600 грн, причем цена снизилась на 5%. Аренда трешки обойдется в 9950 грн в месяц.
Доступное съемное жилье среди крупных городов Украины следует искать в Днепре – цены здесь не изменились, а 1 ком. можно найти в среднем за 5500 грн в месяц. Аренда 2 ком. квартиры обойдется в 7000 грн в месяц, в то время как за 3 ком. просят на 1000 грн больше.
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