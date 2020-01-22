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Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцы

Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцы

В Украине новый налог на продажу автомобилей может увеличить стоимость авто на вторичном рынке на 5%.

Об этом рассказал бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

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Как пояснил бывший чиновник, правительство и парламент хотят увеличить доходы государственного бюджета и обложить тех физических лиц, которые зарабатывают на перепродаже транспортных средств.

“Раньше действовали две ставки – нулевой налог, если человек продает один автомобиль в год, 5% – если второй за год. А те, кто продает третий и более – очевидно, что для граждан это профессиональная деятельность. Такие операции будут облагаться налогом 18% от оценочной стоимости машины”, – рассказал Кава.

По его словам, нововведение откорректирует украинский авторынок: “Те, кто профессионально занимается перепродажей автомобилей, будут вынуждены выходить из тени и, по сути, легализоваться в качестве посредников”.

“Это может привести к увеличению стоимости транспортных средств на вторичном рынке, но я не ожидаю, что оно будет значительным – не более, чем на 5%”, – добавил бывший замминистра.

По материалам Обозреватель
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