Утверждена стратегия развития финсектора: что планируют сделать за 5 лет

Национальный банк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Минфинансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора: на банковском рынке, в секторе небанковских финансовых учреждений, на рынках капитала.

Стратегия предусматривает развитие финсектора по пяти основным направлениям.

Для дальнейшего укрепления финансовой стабильности регуляторы среди прочего будут направлять усилия на:

усиление защиты прав кредиторов и инвесторов;

внедрение плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения);

повышение уровня корпоративного управления в финансовых учреждениях, ужесточение их внутреннего контроля;

усовершенствование системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка;

внедрение риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, требований в сфере регулирования и надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями.

Макроэкономическое развитие будет стимулироваться путями:

активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли;

устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования;

Читайте также: На льготные кредиты для бизнеса Рада выделила 2 млрд

развитие рынка небанковского кредитования;

введение II уровня и совершенствование регулирования III уровня пенсионной системы;

развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над:

завершением валютной либерализации;

созданием ликвидных рынков финансовых инструментов (деривативов, корпоративных акций и облигаций и тому подобное);

дерегуляцией рынков небанковских финансовых услуг с низким уровнем рисков или тех, которые не соответствуют практикам ЕС;

обеспечением правового регулирования страховых посредников;

созданием на законодательном уровне необходимых предпосылок для развития рынков кредитных союзов и предоставления услуг финансового лизинга, модернизацией биржевой и депозитарной инфраструктуры,

применением международных стандартов функционирования инфраструктуры рынков капитала (требований CSDR , EMIR , MIFID II, MIFIR , PFM ) и тому подобное.

С целью расширение финансовой инклюзии будут:

внедрять стандарты рыночного поведения финучреждений и раскрытие информации о финансовых продуктах;

активизировать целевые программы для повышения финансовой грамотности населения;

усиливать защиту прав потребителей;

создавать стимулы для развития платежной инфраструктуры для безналичных операций;

расширять и совершенствовать систему гарантирования вкладов и тому подобное.

Инновации в финансовом секторе будут охватывать такие действия:

развитие системы удаленной идентификации BankID;

создание платформы для краудфандинга и венчурного капитала, а также регуляторных “песочниц” по типу sandbox;

Читайте также: На что банки тратят IT-бюджеты

внедрение новых технологий для платежей и переводов;

расширение доступа участников финансовых рынков к публичным реестрам;

развитие big data, blockchain и облачных технологий.

Что это даст: реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике.