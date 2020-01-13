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Утверждена стратегия развития финсектора: что планируют сделать за 5 лет

Утверждена стратегия развития финсектора: что планируют сделать за 5 лет

Национальный банк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Минфинансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора: на банковском рынке, в секторе небанковских финансовых учреждений, на рынках капитала.

Стратегия предусматривает развитие финсектора по пяти основным направлениям.

Для дальнейшего укрепления финансовой стабильности регуляторы среди прочего будут направлять усилия на:

  • усиление защиты прав кредиторов и инвесторов;
  • внедрение плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения);
  • повышение уровня корпоративного управления в финансовых учреждениях, ужесточение их внутреннего контроля;
  • усовершенствование системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка;
  • внедрение риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, требований в сфере регулирования и надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями.

Макроэкономическое развитие будет стимулироваться путями:

  • активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли;
  • устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования;

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  • развитие рынка небанковского кредитования;
  • введение II уровня и совершенствование регулирования III уровня пенсионной системы;
  • развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над:

  • завершением валютной либерализации;
  • созданием ликвидных рынков финансовых инструментов (деривативов, корпоративных акций и облигаций и тому подобное);
  • дерегуляцией рынков небанковских финансовых услуг с низким уровнем рисков или тех, которые не соответствуют практикам ЕС;

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  • обеспечением правового регулирования страховых посредников;
  • созданием на законодательном уровне необходимых предпосылок для развития рынков кредитных союзов и предоставления услуг финансового лизинга, модернизацией биржевой и депозитарной инфраструктуры,
  • применением международных стандартов функционирования инфраструктуры рынков капитала (требований CSDR, EMIR, MIFID II, MIFIR, PFM) и тому подобное.

С целью расширение финансовой инклюзии будут:

  • внедрять стандарты рыночного поведения финучреждений и раскрытие информации о финансовых продуктах;
  • активизировать целевые программы для повышения финансовой грамотности населения;
  • усиливать защиту прав потребителей;
  • создавать стимулы для развития платежной инфраструктуры для безналичных операций;
  • расширять и совершенствовать систему гарантирования вкладов и тому подобное.

Инновации в финансовом секторе будут охватывать такие действия:

  • развитие системы удаленной идентификации BankID;
  • создание платформы для краудфандинга и венчурного капитала, а также регуляторных “песочниц” по типу sandbox;

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  • внедрение новых технологий для платежей и переводов;
  • расширение доступа участников финансовых рынков к публичным реестрам;
  • развитие big data, blockchain и облачных технологий.

Что это даст: реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике.

По материалам Finance.UA
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