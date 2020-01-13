Утверждена стратегия развития финсектора: что планируют сделать за 5 лет

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Национальный банк Украины, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Минфинансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора: на банковском рынке, в секторе небанковских финансовых учреждений, на рынках капитала.
Стратегия предусматривает развитие финсектора по пяти основным направлениям.
Для дальнейшего укрепления финансовой стабильности регуляторы среди прочего будут направлять усилия на:
Макроэкономическое развитие будет стимулироваться путями:
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Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над:
С целью расширение финансовой инклюзии будут:
Инновации в финансовом секторе будут охватывать такие действия:
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Что это даст: реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике.
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