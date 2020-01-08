Во Львове подорожал проезд в электротранспорте

С сегодняшнего дня, 15 января, начинает действовать откорректированный тариф разовой поездки в трамваях и троллейбусах Львова.

Об этом сообщила пресс служба Львовского городского совета.

Неиспользованные старые билеты можно обменять с доплатой в отделе сборов предприятия, на ул. Сахарова 2, с 15 по 22 января 2020 года.

Стоимость разовой поездки в трамвае и троллейбусе составляет:

если билет приобретен в киоске или через электронные приложения (QR-коды Приват24, SMS билеты, Bluetooth билеты, терминалы самообслуживания EasyPay): обычный – 6 грн, льготный – 3 грн.;

если билет приобретен у водителя: обычный – 7 грн, льготный – 3 грн 50 коп.;

билет для перевозки багажа – 7 грн.

Месячный абонемент (проездную карту на 44 поездки или 60 поездок) можно приобрести в киосках с прессой, с помощью приложения Приват24 и на сайте продажи билетов. Его стоимость составляет 160 грн.

Штраф за безбилетный проезд отныне будет составлять 120 грн.

“Список категорий, имеющих право на льготный проезд, не меняется. Все лица, имеющие право в согласно действующему законодательству Украины, на бесплатный проезд, а также пенсионеры по возрасту, учащиеся школ и лица с инвалидностью 3-й группы, будут продолжать ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах Львова”, – отмечают в Львовском городском совете.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, самая высокая стоимость проезда в Киеве – 8 грн, Харьковской (6,6 грн) и Донецкой областях (6,4 грн).