Во Львове подорожал проезд в электротранспорте

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С сегодняшнего дня, 15 января, начинает действовать откорректированный тариф разовой поездки в трамваях и троллейбусах Львова.
Об этом сообщила пресс служба Львовского городского совета.
Неиспользованные старые билеты можно обменять с доплатой в отделе сборов предприятия, на ул. Сахарова 2, с 15 по 22 января 2020 года.
Стоимость разовой поездки в трамвае и троллейбусе составляет:
Месячный абонемент (проездную карту на 44 поездки или 60 поездок) можно приобрести в киосках с прессой, с помощью приложения Приват24 и на сайте продажи билетов. Его стоимость составляет 160 грн.
Штраф за безбилетный проезд отныне будет составлять 120 грн.
“Список категорий, имеющих право на льготный проезд, не меняется. Все лица, имеющие право в согласно действующему законодательству Украины, на бесплатный проезд, а также пенсионеры по возрасту, учащиеся школ и лица с инвалидностью 3-й группы, будут продолжать ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах Львова”, – отмечают в Львовском городском совете.
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