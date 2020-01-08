В правительстве сообщили, как сделать кредиты дешевле

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что проценты по кредитам в Украине снизятся после того, как снизится учетная ставка Нацбанка, будет проведена судебная реформа и заработают рынки капитала.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

По его словам, главными препятствиями для того, чтобы удешевить кредиты для бизнеса и для граждан, являются высокая учетная ставка Нацбанка и недостаточная защищенность прав кредиторов – риски того, что выданные займы не вернутся.

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«Что делает государство для изменения ситуации? Правительство запускает программу финансирования по сниженным процентам для малого и среднего бизнеса. Также существуют другие программы компенсации процентной ставки, например в агро для покупки земли или с/х техники. И также планирует налоговую реформу в начале весны (снижение и оптимизация налогов позволит бизнесу более эффективно работать)», – сообщил Милованов.

По его словам, снижению ставок по кредитам будет способствовать еще и снижение учетной ставки НБУ, однако правительство на Нацбанк влиять не может, поскольку это независимая организация.