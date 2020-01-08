Что даст закон о земле (инфографика)

На первой пленарной неделе (14-17 января) Рада вернется к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Его рассмотрят во втором чтении и в целом.

Земельный вопрос в конце 2019-го взбудоражил украинское общество, документ обещали пересмотреть. Поэтому Укринформ подготовил инфографику с информацией, содержащей доработанный законопроект.

Кто и как будет покупать участки:

Покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины (нововведение) и отечественные компании, учрежденные украинцами (норма действует до 1 января 2024 года).

Иностранцы в качестве учредителей компаний будут допущены к рынку только в результате земельного референдума. Если получат землю в наследство, в течение года должны провести их отчуждение.

Иностранцам запрещено покупать земли государственной и коммунальной собственности, наделы, расположенные ближе 50 км от государственной границы.



Ни при каких обстоятельствах землю не смогут покупать граждане и компании страны-оккупанта, а также лица и организации, причастные к терроризму, отмыванию денег и компании, зарегистрированные в оффшорах.

Физические лица и компании будут покупать до 10 тыс га “в одни руки”. Ограничения не коснутся банков, которые получат землю под залог. В течение 2 лет финучреждения должны продать ее на аукционах.

Цена земли не сможет быть ниже нормативной денежной оценки.