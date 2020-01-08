Что даст закон о земле (инфографика)

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На первой пленарной неделе (14-17 января) Рада вернется к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Его рассмотрят во втором чтении и в целом.
Земельный вопрос в конце 2019-го взбудоражил украинское общество, документ обещали пересмотреть. Поэтому Укринформ подготовил инфографику с информацией, содержащей доработанный законопроект.
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