Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала

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Судя по динамике количества вакансий, в отрасли производства присутствует хронический дефицит кадров и устойчивая потребность в персонале: в целом за квартал работодатели подают 30 000 вакансий на поиск сотрудников в этой сфере.
Об этом свидетельствуют данные портала robota.ua.
При этом в ІІІ квартале 2019 года искатели подали 16 954 резюме, чтобы найти работу на производстве.
Треть вакансий на производстве базируются в Киевской области, каждая восьмая – в Днепре, а девятая – в Харькове. Еще по 5% у Львова и Одессы.
Средние зарплаты специалистов в сфере производства (средняя предлагаемая оплата в ІІІ квартале 2019 года):
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