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Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала

Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала

Судя по динамике количества вакансий, в отрасли производства присутствует хронический дефицит кадров и устойчивая потребность в персонале: в целом за квартал работодатели подают 30 000 вакансий на поиск сотрудников в этой сфере.

Об этом свидетельствуют данные портала robota.ua.

При этом в ІІІ квартале 2019 года искатели подали 16 954 резюме, чтобы найти работу на производстве.

Треть вакансий на производстве базируются в Киевской области, каждая восьмая – в Днепре, а девятая – в Харькове. Еще по 5% у Львова и Одессы.

Средние зарплаты специалистов в сфере производства (средняя предлагаемая оплата в ІІІ квартале 2019 года):

  • управление производством – 17 871 грн;
  • инженер-механик – 17 581 грн;
  • инженер-конструктор – 17 303 грн;
  • рабочие специальности в производстве – 13 544 грн;
  • инженер в строительстве – 16 974 грн;

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  • технолог – 16 760 грн;
  • инженер-проектировщик – 16 636 грн;
  • инженер-электрик – 14 214 грн;
  • сервис-инженер – 13 165 грн;
  • в легкой промышленности – 13 159;
  • инженер-технолог – 12 750 грн;
  • инженер по качеству – 11 873.

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По материалам Finance.UA
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