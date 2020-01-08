В Украине разработают новый закон о страховании

Национальный банк Украины создал рабочую группу, которая должна наработать новый законопроект о страховании.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

Разработать и принять новый закон должны потому, что с июля 2020 года страховые компании перейдут под регулирование Нацбанка. Сейчас их деятельность регулирует Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Последнюю должны ликвидировать, а часть ее полномочий передать НБУ.

«В Национальном банке создана рабочая группа, которая объединит экспертизу международных специалистов, украинских регуляторов и представителей рынка и будет способствовать качественному обновлению законодательства для рынка страховых услуг. Задача рабочей группы — наработать предложения к новому проекту закона «О страховании», которые должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года», — сообщили в Нацбанке.

В состав рабочей группы, кроме представителей Нацбанка, вошли представители страхового рынка, профильного комитета Рады и организации потребителей страховых услуг.