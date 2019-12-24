Госслужащим изменили условия оплаты труда

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сотрудникам патронатных служб в госорганах и работникам госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию, изменили условия оплаты труда.
Такие изменения установило Постановление КМУ № 1112, которое вступило в силу 26 декабря 2019 года и применяется с 1 января 2020 года.
Что изменилось:
Надбавки работникам за выслугу лет в госорганах устанавливаются в следующих размерах:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР8 ч. назад - 5391 38
Минцифры предлагает ввести IT-налог3 ч. назад - 2509 10
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики16 ч. назад - 1607 10
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова7 ч. назад - 1168 8
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций6 ч. назад - 2157 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене8 ч. назад - 8173
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР8 ч. назад - 5391 38
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)7 ч. назад - 3109 1
Минцифры предлагает ввести IT-налог3 ч. назад - 2509 10
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций6 ч. назад - 2157 5
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)5 ч. назад - 238
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6853 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3031 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2907 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2276 1