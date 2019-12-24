Госслужащим изменили условия оплаты труда

Сотрудникам патронатных служб в госорганах и работникам госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию, изменили условия оплаты труда.

Такие изменения установило Постановление КМУ № 1112, которое вступило в силу 26 декабря 2019 года и применяется с 1 января 2020 года.

Что изменилось:

надбавка за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы составит до 50 % должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет в государственных органах;

доплата за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего работника (кроме обязанностей руководителя и заместителей руководителя самостоятельного структурного подразделения) установлена в размере до 50 % должностного оклада временно отсутствующего работника (не доплачивается руководителям управлений, их заместителям, руководителям структурных подразделений управлений и их заместителям).

в случае несвоевременного выполнения задач, ухудшения качества работы и нарушения трудовой дисциплины надбавки и доплаты отменяются или их размер будет уменьшаться;

премирование работников будет происходить согласно их личному вкладу в общие результаты работы в пределах фонда премирования соответствующего государственного органа;

материальная помощь для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска будет предоставляться работникам в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника;

работникам, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение надбавки за выслугу лет, размер надбавки изменяется со дня приобретения права на повышение.

Надбавки работникам за выслугу лет в госорганах устанавливаются в следующих размерах:

более 3 лет — 10 % должностного оклада;

более 5 лет – 15%;

более 10 лет – 20%;

более 15 лет – 25;

более 20 лет – 30%;

более 25 лет – 40%.

Справка Finance.ua:

Кабмин отменил действие постановления, согласно которому государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов.