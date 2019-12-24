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Госслужащим изменили условия оплаты труда

Госслужащим изменили условия оплаты труда

Сотрудникам патронатных служб в госорганах и работникам госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию, изменили условия оплаты труда.

Такие изменения установило Постановление КМУ № 1112, которое вступило в силу 26 декабря 2019 года и применяется с 1 января 2020 года.

Что изменилось:

  • надбавка за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы составит до 50 % должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет в государственных органах;
  • доплата за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего работника (кроме обязанностей руководителя и заместителей руководителя самостоятельного структурного подразделения) установлена в размере до 50 % должностного оклада временно отсутствующего работника (не доплачивается руководителям управлений, их заместителям, руководителям структурных подразделений управлений и их заместителям).
  • в случае несвоевременного выполнения задач, ухудшения качества работы и нарушения трудовой дисциплины надбавки и доплаты отменяются или их размер будет уменьшаться;
  • премирование работников будет происходить согласно их личному вкладу в общие результаты работы в пределах фонда премирования соответствующего государственного органа;

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  • материальная помощь для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска будет предоставляться работникам в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника;
  • работникам, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение надбавки за выслугу лет, размер надбавки изменяется со дня приобретения права на повышение.

Надбавки работникам за выслугу лет в госорганах устанавливаются в следующих размерах:

  • более 3 лет — 10 % должностного оклада;
  • более 5 лет – 15%;
  • более 10 лет – 20%;
  • более 15 лет – 25;
  • более 20 лет – 30%;
  • более 25 лет – 40%.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин отменил действие постановления, согласно которому государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов.
  • По исследованию Центра экономической стратегии, руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе.
По материалам Finance.UA
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