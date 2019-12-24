Volkswagen уже продал 250 тыс. электрифицированных автомобилей

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После Нового года о своих успехах в сегменте электрифицированных автомобилей решил рассказать немецкий автопроизводитель Volkswagen.
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Так как семейство электромобилей ID все еще не вышло на рынок, то показатели VAG – 250 тыс. электрифицированных автомобилей.
Самым продаваемым электрическим автомобилем Volkswagen является хэтчбек e-Golf (продано 104 тыс. штук), за ним следуют гибриды Golf GTE (51 тыс.) и Passat Variant GTE (42 тыс.), а также электромобиль e-up! (21 тыс.). Таким образом, примерно половина покупателей электрических моделей бренда выбирает «батарейные» модели, вторая половина — подключаемые гибриды.
Только за 2019 год компания Volkswagen продала более 70 тыс. электрифицированных автомобилей, что на 20 тыс. больше, чем годом ранее. Самыми крупными рынками для «зеленых» автомобилей бренда в этом году стали Китай, Норвегия, Германия, США и Великобритания.
Немецкий автопроизводитель также пересмотрел свои цели по продажам электромобилей семейства VW ID. Если ранее Volkswagen собирался преодолеть отметку в 1 млн электрических автомобилей в конце 2025 года, то теперь собирается сделать это на два года раньше — в 2023 году, а к концу 2025 года немцы собираются достигнуть результата в 1,5 млн электромобилей VW ID.
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