0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года

Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года

Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в FACEBOOK.

“Размер государственного долга впервые с 2013 года опустился ниже 50% от ВВП”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В Минфине сообщили, сколько потратили на погашение государственного долга за месяц

По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% – в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.

В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года – не должно превысить 40%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.