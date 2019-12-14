В Минфине сообщили, сколько потратили на погашение государственного долга за месяц

В течение ноября 2019 года расходы бюджета на погашение и обслуживание государственного долга Украины составили 36,6 миллиарда гривен.

Такие данные приводит Министерство финансов Украины.

В частности, правительство погасило 19,8 миллиарда гривен основной суммы государственного долга. Выплата процентов по государственным долгам в ноябре составила 16,8 миллиарда гривен.

По данным Минфина, государственный долг Украины в долларовом эквиваленте в ноябре вырос на 1 миллиард долларов – до 82,83 миллиарда долларов, а в гривневом эквиваленте наоборот упал – до 1,99 триллиона гривен.

С начала 2019 года государственный долг Украины в гривневом эквиваленте уменьшился на 8,19%, в то время как в долларовом – вырос на 5,75%.