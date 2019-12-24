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Фонд гарантирования продает пул кредитов ВТБ Банка

Фонд гарантирования продает пул кредитов ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу пул кредитов юрлиц, находящихся на балансе АО “ВТБ Банк”, по стартовой цене в 224 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“На аукцион 5 февраля 2020 года выставлен пул, состоящий из активов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособного АО «ВТБ Банк». Торги пройдут по голландской модели аукциона”, – говорится в сообщении.

В состав пула вошли права требования по 24 кредитам юридических лиц, дебиторская задолженность, имущественные права. Средняя просроченная задолженность по кредитам – 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 1017 млн ​​грн. По 18 кредитам продолжаются судебные производства, 4 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. Стартовая цена пула – 224 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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