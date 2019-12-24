Фонд гарантирования продает пул кредитов ВТБ Банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу пул кредитов юрлиц, находящихся на балансе АО “ВТБ Банк”, по стартовой цене в 224 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“На аукцион 5 февраля 2020 года выставлен пул, состоящий из активов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособного АО «ВТБ Банк». Торги пройдут по голландской модели аукциона”, – говорится в сообщении.
В состав пула вошли права требования по 24 кредитам юридических лиц, дебиторская задолженность, имущественные права. Средняя просроченная задолженность по кредитам – 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 1017 млн грн. По 18 кредитам продолжаются судебные производства, 4 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. Стартовая цена пула – 224 млн грн.
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