Суд вернул Дельта Банку неправомерно выведенные активы

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Суд вернул Дельта Банку неправомерно выведены активы на сумму 87,29 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд при участии Фонда гарантирования вкладов удовлетворил апелляционные жалобы Национального антикоррупционного бюро и Дельта Банка на решение Хозяйственного суда Киева от 27 июня по делу № 910/30/19.
Отмечается, Апелляционный суд признал недействительным договор уступки права требования от 29 марта 2013 года, по которому Дельта Банк передал кипрской компании “Калума Холдингз Лимитед” право требования на сумму 87,29 млн долларов к компании “Силистен Трейдинг ЛТД”.
22 октября 2012 года Дельта Банк выступил поручителем и заключил договор залога с Meinl Bank (Австрия), согласно которому перечислил свои средства на счета в Meinl Bank в качестве обеспечения по обязательствам “Силистен Трейдинг ЛТД” по кредитному договору, заключенному между компанией и австрийским банком.
21 марта 2013 Дельта Банк и компания “Калума Холдинґз Лимитед” заключили договор о привлечении средств на условиях субординированного долга в размере 96,67 млн долларов. По закону, средства, привлеченные на условиях субординированного долга, направляются на повышение капитализации банка и выполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами, а также не могут быть отчуждены без согласия Нацбанка, в период действия заключенного договора – в течение 5 лет. А в случае банкротства или ликвидации банка-должника такие средства возвращаются инвестору после удовлетворения требований других кредиторов банка – в десятую очередь.
19 января 2015 года Дельта Банк списал средства на сумму 87,29 млн долларов за невыполнение “Силистен Трейдинг ЛТД” своих обязательств перед Meinl Bank.
В свою очередь, Дельта банк получил право требования от компании “Силистен Трейдинг ЛТД” вернуть указанные средства, однако благодаря договору уступки права требования это право перешло к “Калума Холдингз Лимитед”, что произошло за два месяца до введения в Дельта Банк временной администрации.
Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря 2019 Дельта Банку был возвращен право требования денежных средств на сумму 87,29 млн долларов.
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