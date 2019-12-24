Количество электромобилей в Украине выросло в полтора раза

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Количество электромобилей в 2019 году выросло в полтора раза по сравнению с 2018 годом.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра AUTO.RIA.
Количество предложений о продаже электромобилей с пробегом в среднем за квартал растет на 7%. Динамика предложений на протяжении 2018 и 2019 годов практически совпадает.
Данные за 2018 год:
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Данные за 2019 год:
Таким образом, можно сделать вывод, что за год рынок электрокаров увеличился в 1,5-1,6 раза.
“По данным поиска, только со II квартала 2019 года интерес украинцев к электрокарам вырос в два раза. Если раньше их искали 2,3 миллиона раз за 3 месяца, то в конце года таких запросов было уже 4,2 миллиона (без учета двух последних недель декабря)”, – сообщается в анализе.
Чаще всего искали авто:
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