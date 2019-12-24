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Количество электромобилей в Украине выросло в полтора раза

Количество электромобилей в Украине выросло в полтора раза

Количество электромобилей в 2019 году выросло в полтора раза по сравнению с 2018 годом.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра AUTO.RIA.

Количество предложений о продаже электромобилей с пробегом в среднем за квартал растет на 7%. Динамика предложений на протяжении 2018 и 2019 годов практически совпадает.

Данные за 2018 год:

  • за первый квартал 2018-го продавцы б/у электрокаров добавили 3600 авто;
  • за апрель-июнь таких предложений было 4100;

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  • в июле-сентябре – 4700;
  • к концу года рынок несколько просел и за последние три месяца добавились уже 3900 электрокаров с пробегом.

Данные за 2019 год:

  • в первом квартале 2019-го было 5400 таких предложений;
  • II квартал — 6000;
  • III – 6900 электрокаров;
  • в IV квартале уже традиционный спад – 6300 авто.

Таким образом, можно сделать вывод, что за год рынок электрокаров увеличился в 1,5-1,6 раза.

“По данным поиска, только со II квартала 2019 года интерес украинцев к электрокарам вырос в два раза. Если раньше их искали 2,3 миллиона раз за 3 месяца, то в конце года таких запросов было уже 4,2 миллиона (без учета двух последних недель декабря)”, – сообщается в анализе.

Чаще всего искали авто:

  • Nissan Leaf;
  • Chevrolet Volt;
  • Ford Fusion.
По материалам Finance.UA
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