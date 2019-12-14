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В Украине резко подскочил спрос на авто с ГБО

В Украине резко подскочил спрос на авто с ГБО

До конца 2019 года осталось менее двух недель, и уже можно сделать предварительные выводы по украинскому рынку автомобилей с ГБО. В нынешнем году, по данным AUTO-Consulting, украинцы активно покупали машины, работающие на автогазе.

За первые 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали около 5 тыс. новых автомобилей с ГБО. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил целых 22%.

Интересно, что больше стали регистрировать новых машин с ГБО. Но по-прежнему на этом рынке преобладают б/у автомобили. Среди новых машин самой популярной моделью с ГБО является Renault Logan, а среди б/у — ZAZ-Daewoo Lanos.

Резкое увеличение спроса на машины с ГБО объясняется низкой стоимостью автогаза по сравнению с бензином и дизтопливом. Правда, в последнее время это топливо постоянно растет в цене. Сейчас его средняя цена на украинских заправках составляет 12,61 грн за литр.

Операторы топливного рынка объясняют увеличение цен на автогаз ростом стоимости на границе. Если динамика валюты в ноябре по сравнению с октябрем показала снижение на 3%, то на границе рост цен прошел на 30%.

По материалам autonews.ua
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