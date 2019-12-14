Кабмин: Тарифы на тепло снизят на 30%

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Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
Когда начнет действовать – с 24 декабря теплопоставщики могут пересчитать платежки, по словам Гончарука.
“Платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти”, – написал он.
“Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть “но”. Не может “платежка” за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы”, – заявил Зеленский.
При этом , в Киевтеплоэнерго прокомментировали тарифы на тепло до конца отопительного сезона. Тарифы на отопление в Киеве останутся неизменными до мая следующего года в случае снижения цены на газ.
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