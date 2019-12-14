Кабмин: Тарифы на тепло снизят на 30%

Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Когда начнет действовать – с 24 декабря теплопоставщики могут пересчитать платежки, по словам Гончарука.

“Платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти”, – написал он.

“Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть “но”. Не может “платежка” за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы”, – заявил Зеленский.

При этом , в Киевтеплоэнерго прокомментировали тарифы на тепло до конца отопительного сезона. Тарифы на отопление в Киеве останутся неизменными до мая следующего года в случае снижения цены на газ.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что некоторым киевлянам снизили цены на тепло. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новый тариф на тепло для населения, пользующегося услугами ООО “Евро-реконструкция”.