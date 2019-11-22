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Некоторым киевлянам снизили цены на тепло

Некоторым киевлянам снизили цены на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новый тариф на тепло для населения, пользующегося услугами ООО “Евро-реконструкция”.

Об этом свидетельствует проект постановления на сайте ведомства.

Сообщается, что тариф на тепловую энергию ООО “Евро-реконструкция” для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал. Это на 6% меньше предыдущей стоимости.

Как сэкономить на коммуналке

Постановление вступает в силу со следующего дня после его опубликования в газете «Урядовый курьер».

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ООО “Евро-Реконструкция” – поставщик отопления и горячей воды для примерно 300 тыс. жителей левого берега реки Днепр в Киеве.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве заработал в тестовом режиме сайт, где потребители могут проверить теплопотребление в своем доме.
  • В столице в домах начали заменять центральные тепловые пункты на индивидуальные с возможностью регулировки: жители могут настроить подходящую температуру в доме со своего смартфона и экономить 25-30% на отоплении.
По материалам Finance.UA
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