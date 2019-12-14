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В Киевтеплоэнерго прокомментировали тарифы на тепло до конца отопительного сезона

В Киевтеплоэнерго прокомментировали тарифы на тепло до конца отопительного сезона

Тарифы на отопление в Киеве останутся неизменными до мая следующего года в случае снижения цены на газ.

Об этом сообщил представитель Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

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“Ничего не изменится. Тариф на тепло будет действовать до мая 2020 года. Он должен оставаться неизменным: газ подешевеет – тариф не изменится, газ подорожает – тариф не изменится”, – сказал Лопатин.
 
Он пояснил, что сегодня есть определенная законодательная несогласованность, которая не позволяет исполнителям услуги предусмотреть возможность пересмотра тарифа оперативно, учитывая изменение стоимости природного газа. Единственный документ, который регламентирует порядок тарифообразования, – это постановление Кабмина № 869 с изменениями. Изменить можно только тариф на новую услугу поставки тепловой энергии.
 
“На сегодняшний день наше предприятие не имеет возможности изменить тариф, который действует сегодня, ни в большую, ни в меньшую сторону”, – подчеркнул Лопатин.
 
Он также уточнил, что Кабмин, выполняя задание Президента, работает над вопросом создания режима, который позволит корректировать тарифы на тепло, услугу централизованного отопления в случае изменения цены на газ более чем на 10%.

По материалам 112
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