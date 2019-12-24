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Как будут работать электронные трудовые книжки

Как будут работать электронные трудовые книжки

Кабинет Министров Украины уже утвердил переход на электронные трудовые книжки, но решение еще должна поддержать Верховная Рада. Министр социальной политики Юлия Соколовская в эфире телеканала “Украина 24” объяснила, как эта система будет работать, если парламент примет правительственный законопроект.

По словам министра, украинцам не придется никуда обращаться, чтобы “оцифровать” бумажные трудовые книжки.

“Ваш работодатель вносит ваш стаж в электронный реестр. Уже сейчас есть реестр застрахованных лиц, где указаны все ваши взносы. Вы можете посмотреть свой стаж, сколько вы взносов делали… Потом там просто увеличится количество информации – где вы работали, кто был работодателем. Будет техническая возможность и у самого человека заполнить то, что не заполнил работодатель. Сейчас этой функции нет. Но она может появиться после того, как Верховная Рада поддержит законопроект”, – отметила Соколовская.

По ее словам, в этой сфере есть комплексная система защиты информации, а потому украинцам не следует бояться, что данные об их стаже исчезнут.

“У нас есть резервное копирование, кибербезопасность, и эти вещи развиваются так же стремительно, как развивается наша жизнь. То есть стаж не потеряется”, – заверила министр.

При этом заполнять бумажные трудовые книжки будут еще несколько лет.

“Для этого есть переходный период от тех до пяти лет. У нас были дискуссии, сколько этот период должен составлять, мы предлагали пять лет”, – уточнила Соколовская.

По материалам Сегодня
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