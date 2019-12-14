Новые правила поступления в вузы в 2020 году

В 2020 году порог для поступления на бюджет составит минимум 125 баллов, но в то же время абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности.

Соответствующий приказ МОН зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу 17 декабря 2019 года.

Об этом говорится на сайте Минобразования.

В следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО 4-х лет: 2017-го (кроме иностранных языков), 2018-го, 2019-го и 2020-го по всем предметам.

Абитуриент сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018-го и 2019-го годов, или же все одного года).

Регистрация электронных кабинетов и загрузки к ним документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов – 13 июля.

Заканчивается подача заявлений в 18:00 22 июля – для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля – для лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Абитуриенты с особыми образовательными потребностями.

В следующем году заведение должно будет обеспечить таким поступающим условия для прохождения экзаменов.

В 2020 году широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Для поступления на ряд специальностей установлены пороговые баллы.

150 баллов ВНО по второму и третьему конкурсным предметам надо иметь для поступления на специальности “Стоматология”, “Медицина”, “Педиатрия”.

Немного повысился конкурсный балл на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения». Со130 баллов он вырос до 140.

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести минимальную стоимость оплаты за получение высшего образования по контракту на определенных специальностях.

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