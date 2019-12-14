Новые правила поступления в вузы в 2020 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2020 году порог для поступления на бюджет составит минимум 125 баллов, но в то же время абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности.
Соответствующий приказ МОН зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу 17 декабря 2019 года.
Об этом говорится на сайте Минобразования.
В следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО 4-х лет: 2017-го (кроме иностранных языков), 2018-го, 2019-го и 2020-го по всем предметам.
Абитуриент сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018-го и 2019-го годов, или же все одного года).
Регистрация электронных кабинетов и загрузки к ним документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов – 13 июля.
Заканчивается подача заявлений в 18:00 22 июля – для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля – для лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.
Абитуриенты с особыми образовательными потребностями.
В 2020 году широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой и Министерством культуры, молодежи и спорта.
Для поступления на ряд специальностей установлены пороговые баллы.
Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.
В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы предпочитают водку отечественного производства9 ч. назад - 269 9
Милованов: менее 10 тыс. га земли в одни руки негативно повлияет на привлечение инвестицийВчера, 11:28 - 996 9
В Германии ждут работников из стран, которые не входят в ЕС — МеркельВчера, 13:28 - 1941 7
Право распоряжаться землей хотят 92% владельцев - эксперт2 ч. назад - 166 3
В Минсоцполитики дали советы украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидииВчера, 07:00 - 3360 3
Грозит ли Украине финансовый кризис в следующем годуВчера, 17:26 - 2224 1
Hyundai анонсировал новый седан (фото)Вчера, 23:29 - 2091
В Германии ждут работников из стран, которые не входят в ЕС — МеркельВчера, 13:28 - 1941 7
Нужен ли РРО при предоставлении собственных услугВчера, 19:43 - 1273 1
Соколовская пояснила, как министерство планирует определять минимальный должностной окладВчера, 20:23 - 1174
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1328
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1193
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1289
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3829 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3543 2